Kırıkkale'de sis etkili oluyor
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve kara yollarında sis etkili oldu.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve kara yollarında sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
Sis yoğunluğunun yüksek kesimlerde etkili olduğu gözlendi.
Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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