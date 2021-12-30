Kırıkkale'de sis etkili oluyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve kara yollarında sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Sis yoğunluğunun yüksek kesimlerde etkili olduğu gözlendi.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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