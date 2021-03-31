Kırıkkale'de sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacak
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.
Kırıkkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni kararlar aldı.
Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında daha önce sinema salonlarının faaliyetinin 1 Nisan'a kadar durdurulması kararı alındığı anımsatıldı.
Gelinen aşamada, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen