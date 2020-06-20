Kırıkkale'de 'sınav' sessizliği
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Kırıkkale'de 'sınav' sessizliği

Kırıkkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Kırıkkale'de 'sınav' sessizliği
20.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:40

Kırıkkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için saat 09.00-15.00 arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 09.00'u göstermesi ile başladı. Belirlenen saatler arasında kent genelinde 4 bin 846 öğrenci sınava sınava girdi. LGS'ye giren öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'a kadar sürecek. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kentteki belirlenen noktalardan geçen araç sürücüleri ile yolcuları denetledi. Cadde ve sokaklarda ise devriye yapan polisler kontrollerini sürdürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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