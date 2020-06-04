Kırıkkale'de silahlı kavgaya karışan zanlılardan 4'ü tutuklandı Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 7 zanlının, Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Özgür B, Cumali B, Cüneyt B. ve Ercan B. tutuklandı. Polat B. ve Musa B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Başka bir suçtan arandığı belirlenen Oktay B. ise jandarma ekibine teslim edildi.

Olay

Yuva Mahallesi 2489. Sokak'ta 1 Haziran'da Özgür B, Polat B, Cüneyt B, Cumali B, Oktay B, Musa B, Ercan B, Orhan B, Erkan A, Orhan A, Şahin T. ve Vedat G. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın silahlı, sopalı ve baltalı kavgaya dönüşmesi üzerine Musa B, Erkan A, Orhan A, Şahin T. ve Vedat G. yaralanmıştı. Kaçan zanlıların ve yaralıların bulunduğu minibüsün Vatan Caddesi'nde olay yerine giden motosikletli Yunus ekibine çarpması sonucu 2 polis, yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Zanlılar ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durdurulmuş, içerisindekiler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA