KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.A. ile H.A. arasında, "kız arkadaş meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. C.A. kavga sırasında üzerinde bulunan tabancayla H.A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.A. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli C.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, zanlı ve yaralının çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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