Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, S.Ö, M.Ö. ve A.E. bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla Yenimahalle Tuna Caddesi ile Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak'ın kesiştiği bölgeye geldiklerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, S.Ö, üzerindeki tabancayla M.Ö. ve A.E'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.Ö, gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen