Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, S.Ö, M.Ö. ve A.E. bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla Yenimahalle Tuna Caddesi ile Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak'ın kesiştiği bölgeye geldiklerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, S.Ö, üzerindeki tabancayla M.Ö. ve A.E'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.Ö, gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Israrla maske takmak istemeyince 'yaz cezamı' dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı
Israrla maske takmak istemeyince "yaz cezamı" dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Diego Mesut Özil Mehmet Topal Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.07.2021 10:18:54. #1.13#

title