Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Millet Bulvarı 135 numaralı apartmanın altında ekmek fırını işleten Ramazan B. ile Nizamettin A. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin B. bacağından silahla vurularak, Ramazan B, Nizamettin A. ve Burhanettin A. da darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.