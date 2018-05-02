Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki fırıncı arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Millet Bulvarı 135 numaralı apartmanın altında ekmek fırını işleten Ramazan B. ile Nizamettin A. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Hüseyin B. bacağından silahla vurularak, Ramazan B, Nizamettin A. ve Burhanettin A. da darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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