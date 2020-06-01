Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı
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Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada 5 kişinin yanı sıra, olay yerinden kaçan zanlıların araçlarıyla çarptığı 2 polis memuru yaralandı.

Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı
01.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:54

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada 5 kişinin yanı sıra, olay yerinden kaçan zanlıların araçlarıyla çarptığı 2 polis memuru yaralandı. Polislerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yuva Mahallesindeki 2489. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında pompalı tüfekle vurulan M.B. (26), E.A. (42), O.A., Ş.T. (21), V.G. (28) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlıların bulunduğu araç, Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan yunus polisi M.K. (27) ve C.A. (31)'nın bulunduğu motosiklete de çarpıp yaralayarak kaçmayı sürdürdü. Şüpheli araç, kovalamaca sonucunda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağındaki polis ekiplerince durduruldu. Zanlılar gözaltına alınırken araçta da kavgada kullanılan balta, sopa ve pompalı tüfek ele geçirildi. Yaralı polisler Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"2 polisinde sağlık durumları iyi"

İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Acil Servis Bölümünde tedavi gören 2 yaralı polisi ziyaret ederek genel sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Şenses çıkışta yaptığı açıklamada, polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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