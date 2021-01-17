Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

17.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:16
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum karayolu üzerindeki Akboğaz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan K.Y., İ.L., B.E. ve S.A. ile H.A., İ.S.Ş. ve M.A., köprü yakınlarında bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Hastanesine ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan 4 şüpheli ise, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada göğsünden ve bacağından vurulan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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