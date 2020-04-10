Kırıkkale'de silahla yaralama Kırıkkale'de silahla yaralama Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kırıkkale'de silahla yaralama

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kayseri-Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Yenimahalle TOKİ önünde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan N.K. ile A.U., yol üzerinde karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan ikiliden N.K. yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Olayda A.U. kolundan hafif yaralanırken şüpheli de olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay terinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken olay yerinden kaçan N.K. ise daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA