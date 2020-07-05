Kırıkkale'de silahını temizlemek isteyen kişi yanlışlıkla kendini ve annesini yaraladı
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Kırıkkale'de silahını temizlemek isteyen kişi yanlışlıkla kendini ve annesini yaraladı

Kırıkkale'de silahını temizlemek isteyen kişi, yanlışlıkla kendini ve annesini yaraladı.

Kırıkkale'de silahını temizlemek isteyen kişi yanlışlıkla kendini ve annesini yaraladı
05.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:31

Kırıkkale'de silahını temizlemek isteyen kişi, yanlışlıkla kendini ve annesini yaraladı.

İddiaya göre, Merkez Selim Özer Mahallesi'nde M.K'nin (27) temizliğini yaptığı ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun M.K'nin ve evde bulunan annesi D.K'nin (64) bacağına isabet etti.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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