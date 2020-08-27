Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Kırıkkale'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, U.K, S.M.İ. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1'i çalıntı olduğu tespit edilen 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 774 dolu tabanca fişeği ve 108 dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA