Kırıkkale'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Kırıkkale'de, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale-Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyü girişi yakınlarında, Cahit Tanrıkulu idaresindeki 34 ZD 9824 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini fark ederek aracı yol kenarına çeken Tanrıkulu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kırıkkale-Samsun karayolu, soğutma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Tırın dorsesinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.