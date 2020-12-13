KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı
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KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı

13.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:43

Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Umut Saçır idaresindeki 42 HA 734 plakalı şeker pancarı yüklü kamyonun motor kısmından, Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yol ayrımında duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motor kısmı ve şoför kabini yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Samsun istikameti, yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı
KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı
KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı
KIRIKKALE - Seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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