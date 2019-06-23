Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'de seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu 6. kilometresinde seyir halindeki Süleyman Karakoç idaresindeki 71 DU 427 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Yangında, sürücü Karakoç yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA