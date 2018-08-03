Kırıkkale'de Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Kırıkkale'de seyir halinde alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alının bilgiye göre, Bekir Şanal idaresindeki 06 AB 8104 plakalı kamyonunun motor kısmında Kırıkkale-Samsun karayolu Osmangazi mevkisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın diğer bölgelerine de sıçradı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.