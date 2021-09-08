KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ
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KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, servis araçları koronavirüs tedbirleri kapsamında denetime alındı.

KIRIKKALE'de, servis araçları koronavirüs tedbirleri kapsamında denetime alındı. Araçlar, yolcuların maske kullanımı, oturma düzeni ve el dezenfektanı bulundurma yönünden kontrol edildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ve jandarma ekipleri, Ankara- Kırıkkale yolu Yüksek Hızlı Tren Üst Geçidi altında, gündüz saatlerinde servis araçlarına yönelik denetimde bulundu. Durdurulan servis araçlarında maske kullanımı, el dezenfektanı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyum ve oturma düzenleri kontrol edildi. Eksikleri bulunan servis sürücülerini ikaz eden ekipler, tekrarlanması halinde cezai işlem yapılacağını belirtti. Araçların içlerini gezen ekipler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri hatırlattı.

KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ
KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ
KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ
KIRIKKALE'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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