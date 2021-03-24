Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay

24.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:17
Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay

Kırıkkale'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında sel ve taşkın konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında sel ve taşkın konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalından Prof. Dr. Osman Yıldız'ın gerçekleştirdiği çalıştayda sel ve taşkınlar hakkında bilgiler verildi. Afetin önüne geçmek, afeti getiren etkenleri ve afetin neden olabileceği can ile mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Üç aşamalı gerçekleştirilen çalıştayın ilk aşamasında senaryo hazırlama, ikinci aşamasında afet senaryolarından yararlanarak olay ve önlem tablolarını oluşturma, son aşamasında ise güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yöntemi kullanılıp mevcut durum analizi yapılarak amaç ve hedefler belirlendi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay
Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay
Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de sel ve taşkın konulu çalıştay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:18:38. #1.14#
title