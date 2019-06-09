Kırıkkale'de sel sularına kapılan yaşlı çoban kayboldu
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde sel sularına kapılan 75 yaşındaki çoban kayboldu.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde sel sularına kapılan 75 yaşındaki çoban kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çebiş Deresi Mevkisinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muzaffer Uysal, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle taşan derenin sularına kapıldı.
Ailesi, Uysal'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112, AFAD, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaybolan Uysal'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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