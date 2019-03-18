Kırıkkale'de Şehitler Anısına Fener Alayı

Kırıkkale'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesince gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluştu.



Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu öncülüğündeki grup, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi.

Vali Sezer, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de geleneksel hale gelen fener alayı ile bütün şehitleri ve kahraman gazileri şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılını etkinliklerle kutladıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Belediyemizin bu yıl beşincisini düzenlediği fener alayında tüm halkımızla birlikte olduk. Binlerce Kırıkkaleli vatandaş, Çanakkale ruhuna ve şehitlerimize sahip çıkıyor. Müthiş bir manevi atmosfer vardı. Binlerce Kırıkkaleli vatandaşlar şehitlerine vefa yürüyüşünde bir araya geldi. İnşallah yürüyüşümüz bundan sonraki yıllarda da devam edecek."

Belediye Başkanı Saygılı ise bu anlamlı günde tüm Kırıkkalelilerle bir kez daha fener alayında bir araya geldiklerini ifade etti.

Mesele vatan, bayrak, ezan olduğu zaman Kırıkkale halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Saygılı, "Ellerimizdeki meşaleler hiçbir zaman sönmeyecek. Bunlar bizim hiç tereddüt etmeden bu vatan ve millet için canımızı seve seve verebileceğimizin göstergesidir." diye konuştu.

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA