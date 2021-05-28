Kırıkkale'de şehit mezarlarının bakımı jandarma tarafından yapıldı
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Kırıkkale'de şehit mezarlarının bakımı jandarma tarafından yapıldı

Kırıkkale'de şehit mezarlarının bakımı jandarma tarafından yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 salgını dolayısıyla ziyaret edilmeyen jandarma bölgesindeki şehit mezarlarının bakımı ekiplerce gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 salgını dolayısıyla ziyaret edilmeyen jandarma bölgesindeki şehit mezarlarının bakımı ekiplerce gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin şehit ve gazi sayısının bakımından Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Kentte 256 şehit ve 476 gazi bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki köylerde dağınık bir şekilde bulunan ve bir kısmı Kovid-19 salgını sebebiyle aileleri tarafından ziyaret edilemeyen toplam 70 şehit mezarının takip ve kontrolü kaymakamlıklarımızın koordinatörlüğünde Özel İdare Genel Sekreterliği ile jandarma tarafından yapılmaktadır. Kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte şehit mezarlarında mevsim koşullarından kaynaklanan bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığınca rutin devriye görevi icra eden ekiplere, sorumluluk bölgelerindeki tüm şehit mezarlarını ziyaret ederek bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespit edilmesi görevi verilmiştir."

Açıklamada, tespit edilen eksiklikler çerçevesinde jandarma devriyeleri tarafından 22-27 Mayıs tarihleri arasında tüm şehit mezarlarına genel bakım ve çevre düzenlemesi yapıldığı ve yıpranmış bayrakların yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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