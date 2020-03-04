Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

04.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:26

Kırıkkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararla şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak.



Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Mart ayı toplantısı Başkan Vekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumu açan Belediye Meclis Başkan Vekili Çakır Yıldırım tarafından bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanmasıyla başlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kırıkkaleli şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılması için oy birliği ile kabul edildi.



Oy birliğiyle alınan kararda 1533. sokağa Şehit Ferdican Altunkaş, Bağlarbaşı Mahallesi 815. sokağa Şehit Sadık Güllü ismi verildi. Yıldırım, alınan kararların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA