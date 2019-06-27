Kırıkkale'de sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de sebze yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kasada yüklü yüzlerce kilo domates ve sebze şarampole saçıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri karayolunun bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yılmaz idaresindeki 53 K 1260 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyondaki yüzlerce kilo domates ve sebze ise şarampole saçıldı. Polis, yolda dubalama ve işaretleme çalışması yaparak trafiğin güvenliğini sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA