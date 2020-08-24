Kırıkkale'de sebze hali dezenfekte ediliyor Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sebze halinde düzenli olarak temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sebze halinde düzenli olarak temizlik çalışması yaptığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik işleri ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kente her hafta tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı toptancı halinde, dezenfeksiyon çalışması periyodik olarak yapılıyor. Kaynak: AA