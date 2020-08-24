Kırıkkale'de sebze hali dezenfekte ediliyor
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sebze halinde düzenli olarak temizlik çalışması yaptığı bildirildi.
24.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:55
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sebze halinde düzenli olarak temizlik çalışması yaptığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik işleri ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle kente her hafta tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı toptancı halinde, dezenfeksiyon çalışması periyodik olarak yapılıyor.
Kaynak: AA