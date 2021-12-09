Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma - Haberler
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Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma

Kırıkkale'de savunma sanayisi tesisleri için kamulaştırma
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Savunma sanayisi projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için Kırıkkale'de acele kamulaştırma yapılacak.

KIRIKKALE (AA) - Savunma sanayisi projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için Kırıkkale'de acele kamulaştırma yapılacak.

Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerindeki bazı taşınmazların Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'nin merkez ve Balışeyh ilçelerinde belirlenen taşınmazlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında inşa edilecek üretim, entegrasyon, test tesislerinin yapımı amacıyla Başkanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

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AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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