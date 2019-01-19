Kırıkkale'de Savunma Sanayi Fizibilite Çalıştayı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alacak firmalara kolaylık sağlanması ve rehberlik etmesi amacıyla Savunma Sanayi Fizibilite Çalıştayı düzenlendi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, odanın toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, bölgeye gelecek yatırımcılara öncülük edecek yüksek sermayeli bir savunma sanayi firması kurma projesini anlattı.

Silah İhtisas OSB'de bulunan firmalarla rekabet etmeden, işbirliği ile daha büyük işler yapılmasına katkı sağlayacak olan firmanın amacının yüksek teknoloji ürünü malzemeler üretmek olacağını belirten Varlı, şöyle konuştu:

"Firmanın çok ortaklı bir yapısı bulunacak. Kurulacak firmanın üretim alanı, büyüklüğü, sermayesi gibi konulara, yapılan çalıştaylarda karar verilecek. Yol haritası çıkararak ihtiyaçların belirlenmesinin ardından süreç hız kazanacak. Savunma sanayi ile var olan bu şehirde sürekli geriye gidiş bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Silah İhtisas OSB'nin kendine özel, farklı imtiyazlara sahip bir teşvik alanına alınması için birçok girişimde bulunduk."

Katılımcıların fikirlerinin de alındığı çalıştayda, Analiz ve Proje Geliştirme Uzmanı Hayri Tanrıverdi, projeyle ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA