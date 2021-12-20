Kırıkkale'de Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 18-19 Aralık'ta düzenlenen Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 18-19 Aralık'ta düzenlenen Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.
Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde bulunan satranç salonunda düzenlenen yarışmaya, 24 kategoride 140 öğrenci katıldı.
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Satranç İl Temsilcisi Bülent Köksal, AA muhabirine, turnuvaya küçükler ve yıldızlar il birinciliği kategorilerinde 140 öğrencinin katıldığını söyledi.
Köksal, turnuvaya katılan sporcuların tamamının Ocak 2022'de Antalya'da düzenlenecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirtti.
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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