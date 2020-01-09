Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

09.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:46
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 KM 649 plakalı otomobil, Ulaş köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Ahmet Erdal (32) ve Metehan Şeker (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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