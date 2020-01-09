Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 KM 649 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Ulaş köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Ahmet Erdal (32) ve Metehan Şeker (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.