Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.A. idaresindeki 06 FV 5021 plakalı kamyonet, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat

Son dakika haberleri... Cinsel içerikli fotoğraf davasında beraat

 Son dakika haberleri... İntihara kalkışırken kızının ölümüne neden oldu

Son dakika haberleri... İntihara kalkışırken kızının ölümüne neden oldu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title