Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonda hasar oluştu
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Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonda hasar oluştu

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonda hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ile araçta 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ile araçta 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Emre Kurt idaresindeki 06 BJ 8229 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücü ile kamyondaki biri çocuk 2 kişinin yaralanmadığı kazada, araçta hasar oluştu.

Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonda hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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