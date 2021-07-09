Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonda hasar oluştu
Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ile araçta 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Kırıkkale'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ile araçta 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Emre Kurt idaresindeki 06 BJ 8229 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü ile kamyondaki biri çocuk 2 kişinin yaralanmadığı kazada, araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen