Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı

Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valiliği bünyesindeki salgın denetim ekipleri, kentin işlek caddelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valiliği bünyesindeki salgın denetim ekipleri, kentin işlek caddelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki 64 kişilik denetim ekibi ve polisler, kent genelinde pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için eş zamanlı denetimler yaptı.

Bu kapsamda yoğunluğun fazla olduğu alışveriş merkezleri, Zafer, Cumhuriyet ve Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı
Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı
Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Yusuf Güney Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:20:16. #1.16#

title