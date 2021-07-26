Kırıkkale'de salgın ekipleri denetimlerini artırdı

Kırıkkale Valiliği bünyesindeki salgın denetim ekipleri, kentin işlek caddelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valiliği bünyesindeki salgın denetim ekipleri, kentin işlek caddelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki 64 kişilik denetim ekibi ve polisler, kent genelinde pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için eş zamanlı denetimler yaptı.

Bu kapsamda yoğunluğun fazla olduğu alışveriş merkezleri, Zafer, Cumhuriyet ve Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik