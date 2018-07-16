Kırıkkale'de Salalar Okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen salalar, Kırıkkale şehir merkezindeki bütün camilerde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" kapsamında düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan salalar, Türkiye genelinde de olduğu gibi bu gece 00.12'de Kırıkkale şehir merkezindeki bütün camilerde okundu. Sala sırasında bazı vatandaşlar ise hüzünlendi. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu. - KIRIKKALE