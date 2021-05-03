Kırıkkale'de sahte izin belgesiyle sokağa çıkan 6 kişiye 24 bin 300 lira ceza

Kırıkkale'de otomobille dolaşırken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini denetleyen ekiplere kendi düzenledikleri izin belgesini gösteren 6 kişiye 24 bin 300 lira ceza verildi.