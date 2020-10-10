Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

10.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:22
Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö. ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Kent merkezinde 7-8 Ekim tarihlerinde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuş, 7'si yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U, dün çıkarıldığı mahkemece "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö'nün de oğlu olduğu öğrenilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak içki ve çeşitli markalarda cinsel ürün ele geçirmişti.

Öte yandan, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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