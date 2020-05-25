Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi
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Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi Tanklardaki 3 ton şarap itfaiye hortumu ile varillere boşaltıldı Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.

25.05.2020 04:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 04:06

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi

Tanklardaki 3 ton şarap itfaiye hortumu ile varillere boşaltıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etiler Mahallesindeki E.Ç.'ye ait 2 katlı müstakil bir evde "kaçak içki" üretildiği belirlendi. Bir süredir teknik ve fiziki takip sonucu imalathaneye çevrilen eve operasyon düzenleyen polis, su tanklarının içerisinde satışa hazır 3 ton el yapımı şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Su tanklardaki sahte şarap, itfaiye aracının su pompasına bağlanan yangın söndürme hortumu ile nakliye kamyonundaki varil ve tanklara boşaltıldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen olayın şüphelisi E.Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi

Kaynak: İHA

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