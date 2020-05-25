Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi
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Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi

Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi
25.05.2020 03:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:34

Kırıkkale'de imalathaneye çevrilen bir eve gece yarısı yapılan "sahte içki" operasyonunda 3 ton el yapımı şarap ele geçirildi, 1 kişide gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Etiler Mahallesindeki E.Ç.'ye ait (34) 2 katlı müstakil bir evde "kaçak içki" üretildiği belirlendi. Bir süredir teknik ve fiziki takip sonucu imalathaneye çevrilen eve operasyon düzenleyen polis, su tanklarının içerisinde satışa hazır 3 ton el yapımı şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Su tanklardaki sahte şarap, itfaiye aracının su pompasına bağlanan yangın söndürme hortumu ile nakliye kamyonundaki varil ve tanklara boşaltıldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen olayın şüphelisi E.Ç. (34) hakkında da soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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