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Kırıkkale'de sahte içki ele geçirildi

Kırıkkale'de sahte içki ele geçirildi
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de 14,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 14,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında K.M'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 6,5 litre etil alkol ve 14,5 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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