Kırıkkale'de sağlık personeline çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sağlık personellerine yönelik çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlıklı yaşamın doğuştan kazanılan ve devredilemeyen en temel hak olduğu belirtildi.

Hastayla ilk teması sağlayan 112 personelinin doğru ve etkin müdahalesinin olumsuzlukların önlenebilmesi ve yaşamın kurtarılabilmesi için son derece önemli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun sürekliliğini sağlayacak en önemli öğe olan bebek ve çocuklarda önlenebilir sakatlık veya ölümlerin ortadan kaldırılması için ilimizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personeline yönelik çocuk ileri yaşam desteği eğitimi verildi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen eğitimin daha verimli geçmesi ve gerçekliği arttırmak amacıyla çocuk ve bebek ileri yaşam desteği mankeni, bebek ve çocuk endotrakeal entübasyon simülatörü, kemik içi, krikotirotomi ve pnömotoraks mankenleri eşliğinde çeşitli vaka uygulamaları gerçekleştirilerek, bilgileri tazelenen personellerin deneyim kazanmaları sağlandı."