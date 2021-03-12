Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından fidan dikim etkinliği
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Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından fidan dikim etkinliği

12.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından fidan dikim etkinliği

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ölen meslektaşları için fidan dikti.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ölen meslektaşları için fidan dikti.

Hastanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin bulunduğu alana meslektaşları tarafından çam fidanı dikilerek can suyu verildi.

Etkinliğe katılan Başhekim Op. Dr. Yusuf Albayrak, görevi başındayken vefat eden sağlık çalışanlarının adını yaşatmak ve "Bir Fidan, Bin Nefes" olabilmek için yakınları ve ailelerinin katılımıyla fidan diktiklerini söyledi.

Programda, sağlık çalışanlarına da fidan dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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