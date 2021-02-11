Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
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Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:02
Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Aşı Ünitesi'nde MHRS aracılığı ile randevularını alan sağlık çalışanlarına aşının ikinci doz uygulamaya başlandı.

Sağlık personeli ile aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, aşılamanın belirlenen takvim ve yaş gruplarına göre yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Her ne kadar kişilerin aşılanmış olmasına rağmen vatandaşların rehavete kapılmamalarını gerektiğini aktaran Ağırtaş, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kuralların şu an için hayatımızın vazgeçilmezi olması için gayret sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Ağırtaş, daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezi aşı birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına kolaylık diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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