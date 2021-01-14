Kırıkkale'de, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

KIRIKKALE'de, Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanları, semt polikliniğinde aşılanmaya başlandı.

'5 BİN 200 DOZ AŞI GELDİ'

Koronavirüs aşısı olan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Daha önceden oluşturduğumuz aşı birimlerimizde sağlık çalışanlarımızla birlikte bu aşıları yapmaya başladık. Aşılar tüm kamu ile özel hastanelerle birlikte, aile sağlık merkezlerinde ki aşı birimlerinde vatandaşlarımıza randevulu bir şekilde yapılmaya başlanacaktır. İlimize 5 bin 200 doz aşı geldi. Bu aşıların öncelikle sağlık personelimizin tamamına iki doz şeklinde 28 gün arayla yapılacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı