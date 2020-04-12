Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı
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Kırıkkale, Güncel

Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca Kırıkkale Valiliğine gönderilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

12.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:20
Kırıkkale'de Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler dağıtılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca Kırıkkale Valiliğine gönderilen maskelerin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, maskelerin merkezi ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Maskelerin dağıtımı, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkmış ve maske temin edemeyen vatandaşlarımızın cadde, sokak, minibüs ana durakları ve pazar yeri gibi alanlara geldiklerinde içeriye maskesiz girmemeleri için Vefa Sosyal Destek Grubu ile belediye ekipleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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