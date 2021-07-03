Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı hava tahmin raporunun ardından beklenen sağanak yağmur Kırıkkale'de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar ise göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. - KIRIKKALE

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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