Kırıkkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Kırıkkale il merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken ıslanmamak için korunacak yer aradı. En çok yağışın yaşandığı Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan doluları eline alıp cep telefonu kamerasıyla çekim yapan Erhan isimli bir vatandaş, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Ordu Valisi Muş'tayken teröre nefes aldırmadı, şimdi intikamı böyle almak isteyecekler
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siyasetçiler sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam