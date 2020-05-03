Kırıkkale'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara yol açtı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara yol açtı.

Hıdırşeyh köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle köylerdeki nohut ekili alanlar ile sebze ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

İlçeye giden yol da selin getirdiği kum ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Kaynak: AA