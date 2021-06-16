Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak sonucu taşan dere su baskınlarına neden oldu.

Kırıkkale'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak sonucu taşan dere su baskınlarına neden oldu.

Köyde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ahılı Deresi taştı. Oluşan sel dolayısıyla bahçeleri su bastı, dere üzerinde bulunan bazı köprüler yıkıldı ve ağaçlar devrildi. Sağanak sırasında vatandaşlar da bir süre bahçelerinde mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlardan Cengiz Ölmez, gazetecilere, sağanak sırasında iş yerinde olduğunu, arkadaşlarının haber vermesi üzerine bahçesine geldiğini söyledi.

Selin şiddetini bahçeye gelince gördüklerini anlatan Ölmez, "Aşağı bölgelerde daha çok zarar var. Yukarılarda ise bazı evleri su basmış, avlu duvarları yıkılmış. Bölgede selin zararı çok büyük. Benim bahçemde zarar az ama diğer komşularımın büyük zayiatları var." diye konuştu.

Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Ali Koç Roland Garros Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:47:51. #1.16#

title