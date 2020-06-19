Kırıkkale'de sağanak etkili oluyor
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Kırıkkale'de sağanak etkili oluyor

Kayseri ve Kırıkkale'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:11

Kayseri ve Kırıkkale'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Erciyes'ten gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına yol açtı.

Sindelhöyük ve Soysallı mahalleleri arasında kalan kabak tarlaları ile elma bahçeleri zarar gördü.

Bazı mahalle yolları taşkınlar nedeniyle çamur ve kumla doldu, sürücüler araç kullanırken zorlandı.

Kırıkkale

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bu sırada sokaktaki vatandaşlar sağanaktan korunmak için taksi durakları, ATM'lerin korumalıkları ve ağaçların altında bir süre bekledi.

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile itfaiye ekipleri, özellikle Zafer Caddesi girişi ve Millet Bulvarı'nda oluşan su birikintilerini tahliye etmeye başladı. Sağanağın ardından Millet Bulvarı'nda bir süre trafik oluştu.

Öte yandan, belediye hoparlöründen, gelecek hafta başına kadar genellikle öğle saatlerinde gök gürültülü sağanağın yanı sıra zaman zaman yerel dolunun görüleceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kırıkkale'de sağanak etkili oluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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