Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı su birikintisi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı.

Bulvarda bulunan yaya alt geçidi ve araç yolu ile Hüseyin Kahya Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen