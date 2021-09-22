Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri, bir araçta ve sürücünün evinde 2 tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirdi.

Kırıkkale'de polis ekipleri, bir araçta ve sürücünün evinde 2 tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bölge Trafik kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

E.D'ye ait otomobilde yapılan aramada çikolata kutusunda ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelinin ikametinde de 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 68 fişek ele geçirdi.

Şüpheli E.D. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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