Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
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Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de polis ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramalarda 5 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramalarda 5 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçluya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekiplerin saha ve analiz çalışmaları sonucunda araçlarda yaptıkları aramalarda, biri kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 116 fişek, 5 dolu kartuş ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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